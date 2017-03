Alfano ministro-record del ritorno a casa: in 6 mesi 70 volte. Ma con l’aereo blu

Anche i ministri hanno un cuore, e quel cuore dalla Capitale li riporta a casa, dove c’è famiglia, amici e parenti. Ovvio che, quel ritorno tra le mura domestiche non è che sia esattamente uguale per loro come per noi tutti, che ci arriviamo chi in treno, chi in aereo, chi in auto, spesso tra ritardi e code al casello. Loro no, i capi dei vari dicasteri ci vanno con i voli di Stato. E’ l’aereo blu che li riporta in famiglia.

Ma chi, tra tutti, è il ministro tutto governo e casa? Alfano.

E’ suo il record dei voli: il ministro degli Esteri ha preso quasi settanta volte l'”aereo blu” dall’agosto 2016 al febbraio 2017; il premier Gentiloni, fino al 12 dicembre (quando ha assunto l’attuale carica uscendo dagli elenchi), si ferma a quota 43; il ministro della Difesa Roberta Pinotti a 31. Al quarto posto per utilizzo degli aerei istituzionali, negli ultimi sette mesi, il ministro Claudio De Vincenti, 20 volte a casa. 12 volte a bordo dell’aereo blu il Guardasigilli Andrea Orlando, mentre sono 11 per il titolare dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Il viaggiatore più moderato è il ministro degli Interni Marco Minniti, 7 viaggi per tornare nella sua Reggio Calabria. Ma va detto che è stato nominato solo a metà dicembre.

Insomma, sin qui è il siciliano Alfano quello che mostra più attaccamento alla sua terra. Anche se a spese della Repubblica Italiana.