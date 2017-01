“Albergo diffuso” sui Nebrodi: come cambia il turismo a Messina

Un nuovo modo di fare turismo che viene promosso da tempo, ma che finora ha avuto scarsa diffusione. Si tratta dell’albergo diffuso, un modello economico e commerciale che punta alla valorizzazione di territori caratteristici, creando dei circuiti di dimensioni tali da trasformare un intero paese e le sue strutture in un albergo per accogliere i turisti.

Questo progetto è stato realizzato nel messinese tra ben 10 comuni (Rocca di Caprileone, Mirto, Ficarra, Longi, San Marco D’Alunzio, Floresta, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Ucria), un “Albergo diffuso” di notevoli dimensioni che punta sulle caratteristiche naturalistiche, enogastronomiche e storiche del territorio dei Nebrodi.

Bernadette Grasso, deputato regionale e sindaco di Caprileone, ha dichiarato:

“All’interno dei comuni abbiamo poi realizzato delle Botteghe Nebrodi nei centri storici di ciascun comune che servono da ‘reception’ per i visitatori dell’Albergo Diffuso. Abbiamo capito che è inutile promuovere il territorio ognuno per conto proprio e ci siamo messi insieme, così chi visita questi bellissimi borghi nell’arco di pochi chilometri può usufruire di diverse strutture spendendo poco e avendo la possibilità di diversificare la vacanza, perché nello stesso tempo può godere della bellezza del parco dei Nebrodi, ammirare le opere architettoniche e artistiche di Capri Leone e di altri comuni vicini, farsi un bagno a mare o fare trekking tra i boschi di Longi”.

Il progetto, per il quale si è iniziato a lavorare nel 2010, ha già ottenuto un primo finanziamento di 900 mila euro partecipando ad un bando dell’Assessorato regionale al Turismo, ora potrà contare sugli interventi previsti all’interno del Masterplan per continuare a crescere e a coinvolgere più attori.

Infatti, questo progetto si basa sulla sinergia tra i sindaci dei comuni, che sono referenti e coordinatori, i proprietari degli immobili siti nel territorio interessato, che mettono a disposizione la propria casa per garantire l’alloggio, i produttori di prodotti tipici e tutte quelle maestranze che arricchiscono l’offerta turistica dei Nebrodi.

Il progetto, destinato a crescere, potrebbe presto garantire almeno 1000 posti letto. La sorpresa per chi deciderà di soggiornare sarà costituita dal fatto che la maggior parte degli immobili adibiti sono antiche costruzioni in pietra, ristrutturate ed arredate per l’occasione. Questo permetterà senz’altro di coinvolgere tutti quei turisti che vogliono trascorrere un soggiorno lontano dai canoni commerciali delle grandi catene alberghiere, preferendo affidarsi a formule innovative, capaci di renderli il più possibile partecipi della tradizione e dell’identità del luogo.