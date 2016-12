Al Teatro Argentina fino al 4 gennaio l’imperdibile Eduardo secondo Latella

Ritorna a Roma sul palcoscenico del Teatro Argentina l’ormai spettacolo cult “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo nella rilettura estrema, coraggiosa, quasi metafisica di Antonio Latella. E’ stata la produzione di punta del 2014 del Teatro di Roma e ha collezionato grandi successi, premi e riconoscimenti in Italia e in giro per il mondo. Resterà in scena fino al 4 gennaio.

Via di scena l’oggettistica, le ambientazioni, gli interni casalinghi e perfino o’ presepe: restano gli attori e il copione. Perché sì, il testo drammaturgico è rispettato in pieno, fin nella punteggiatura recitata bulimicamente con tanto di chiosa sull’accento da utilizzare.

Ma più è fedele la declamazione del testo, maggiore è nei fatti la sua decostruzione a ritmo di cambi musicali: immobile il primo atto, con undici personaggi schierati in proscenio a volto coperto e sovrastati da una gigantesca stella cometa. Roboante il secondo, quello della detonazione, in cui l’istituzione famigliare e il presepe si frantumano a suon di rock, tra lanci di animali di pezza e isterismi domestici. Visionario e immaginifico il terzo, tetro come le nere vesti delle donne conciate a lutto che accerchiano Luca Cupiello nudo al centro della scena in un surreale e caravaggesco presepe di morte e solitudine.

Definito dalla critica: “Audace e rispettoso. Violento e tenero. Rivoluzionario e fedelissimo; ateo, fino alla blasfemia e deciso a recidere, ora e per sempre, quel legame pernicioso con la tradizione”, il “Natale” di Latella è imperdibile perché smuove gli animi e turba, danzando coraggiosamente lungo il confine tra lecito e illecito, libertà artistica e rispetto della tradizione, Brecht e la psicanalisi.