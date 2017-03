Ai nostri ragazzi diciamolo sempre che la vita è una cosa meravigliosa

E’ stata una vera figata la nostra vita. Lo voglio urlare, perché a pensarci, l’averla vissuta mi fa sentire la stessa felicità di chi vince il premio massimo di un “gratta e vinci”.

L’abbiamo talmente vissuta quella vita, che nessuno di noi ha mai desiderato di sfidarla. Erano i nostri sogni a renderci unici, quella voglia pazza di realizzarli a ogni costo. Ma erano sogni bellissimi, di quelli che non se ne fanno più. Se chiedi a un giovane dei nostri giorni, qual è il suo sogno nel cassetto, risponde “il posto fisso”, e l’abito griffato. I trasgressivi, i più temerari amano sfidare la vita. Tristezza infinita.

E’ di un giorno fa la notizia di un tredicenne travolto da un treno in corsa. Gli inquirenti sospettano sia accaduto per un selfie con i due amici, che, fortunatamente, sono riusciti a scansarsi in tempo. Un gioco perverso al vaglio delle indagini. Altra novità: C’è chi sfida la vita con il Blue Whale, il nuovo “gioco” che – pare – abbia causato la morte di 130 adolescenti russi, e che “consiste nello sfidare le leggi della natura per 50 giorni, l’ultimo, poi, invita al suicidio”. Un “gioco” che sembra si diffonda soprattutto tramite i social, e il governo russo, indagando in questa direzione, ha scoperto che alcune vittime facevano parte degli stessi gruppi on line. L’ideatore del “gioco”, un ventunenne, è stato arrestato. Tristezza infinita.

Noi, non avevamo bisogno di sentirci forti con il Blue Whale, con il Base jumping. Noi eravamo forti perché mettevamo a dura prova il nostro cervello, la nostra fantasia e facevamo di tutto per essere diversi l’uno dall’altro perché l’omologazione non ci apparteneva. La nostra droga, quella che assumevamo da soli nella nostra stanza – arredata rigorosamente con mobili in teck – quella che ci permetteva di volare alto al di sopra della quotidianità, era la musica. Ci facevamo di Beatles e Rolling Stones fino ad andare in overdose, e quando stremati decidevamo di ritornare alla realtà, ci aspettavano le “feste in casa”.

Quante farfalle volavano dentro di noi in quelle occasioni, quando ad invitarti per un “guancia a guancia” era il lui che avevi “puntato”. Poi, le storie d’amore finivano prima o poi, ma noi accettavamo la fine in lacrime, pensando di morire – ma in realtà non ci pensavamo affatto – e tutto ciò durava solo qualche giorno, perchè davanti a uno specchio ripetevamo ad alta voce: “Domani è un altro giorno”, d’altra parte noi siamo cresciuti con Rossella O’Hara di Via col Vento, e non con Uomini e Donne. E se a lasciare il nostro moroso, eravamo noi donne, nessuno tentava di darci fuoco, di sfregiarci, o di ucciderci. Sapevamo accettare le sconfitte, anzi, il più delle volte, erano proprio le sconfitte che ci permettevano di metterci in discussione e di migliorarci nei comportamenti. Noi amavamo la vita, non solo la nostra, ed avevamo per lei un grande rispetto.

Erano fantastici quegli anni. Tutto era una festa. L’ostentazione non ci apparteneva e l’apparire lo snobbavamo. Noi avevamo solo un obiettivo: essere felici, e chi faceva uso di droghe pesanti, lo faceva, non per farsi accettare dagli altri, o per dimostrare la loro esistenza, era ribellione, contestazione, era voglia di rompere certi schemi, era il voler bruciare la propria vita velocemente per arrivare alla morte comunque felici. D’altra parte, da tenere conto che la disinformazione era totale.

Oggi siamo genitori, siamo nonni. Il nostro compito è dare priorità assoluta ai nostri ragazzi, farli sentire parte integrante di questa società che domani dovranno rappresentare. Insegniamo loro, che l’amore è vibrazione, elevazione. Infondere ottimismo, speranza. Che la famiglia rappresenti un “porto sicuro” e non una galera. Insegniamo loro che la vita è una cosa meravigliosa. Ma facciamolo spontaneamente, mai da un pulpito, perché chi meglio di noi può trasmetterglielo?