Agricoltura: Cga sblocca 320 mln per 8000 imprese bio in Sicilia

Il Consiglio di giustizia amministrativa ribalta la sentenza del Tar e si sbloccano in Sicilia 320 milioni destinati alle imprese bio. L’organo d’appello della giustizia amministrativa regionale ha infatti annullato la decisione sul bando biologico 2012. Adesso potranno ripartire i pagamenti dei premi agroambientali per ottomila aziende siciliane che sono rimaste con il fiato sospeso per più di un anno.

Prima la Regione aveva ottenuto la sospensiva dell’esecutività della sentenza che ha evitato il rischio della restituzione delle somme, successivamente ha intavolato una complessa trattativa per arrivare a una transazione con i ricorrenti e parallelamente è stato avviato l’iter per inserire le somme necessarie in finanziaria. Alla fine è arrivato il verdetto del Cga, che ha annullato definitivamente gli effetti di quella sentenza. “Ora occorre accelerare l’iter per far sì che gli oltre ottomila agricoltori possano ricevere l’aiuto che spetta loro”, avverte Coldiretti Sicilia che sottolinea il primo posto nazionale dell’Isola per produzione biologica, auspicando “la soluzione definitiva alla vicenda”.