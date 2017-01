Agente perde la mano per disinnescare un ordigno, ma lo Stato non pagherà la protesi

Il ministro Minniti ed il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, gliel’hanno promesso: “Lo Stato sarà sempre presente”, eppure per Stefania, la moglie di Mario Vece, il poliziotto che ha perso una mano e probabilmente anche un occhio nel tentativo di disinnescare un ordigno la notte di Capodanno, la solidità di quella promessa inizia a scricchiolare.

Le costose cure cui Mario Vece dovrà sottoporsi, compresa l’installazione di una protesi per sostituire l’arto reciso, dovranno essere affrontate personalmente dalla vittima, lo Stato non spenderà un centesimo.

Eppure quell’uomo è stato mandato a rischiare la vita proprio dallo Stato e per lo Stato. La mano, insieme a molteplici possibilità sfumate, è saltata via quando ancora indossava la divisa, un’uniforme che oggi più che mai, viene indossata solo con un enorme spirito di servizio, poiché è corredata da sempre minori garanzie.

Eppure sarebbe bastato dotare gli agenti di una polizza assicurativa per coprire le spese mediche eccezionali, un modo per affrontare con più serenità episodi del genere, senza dover pesare sulle finanze della famiglia, magari monoreddito, che ha come unica fonte di sostentamento proprio quello spirito di servizio tradito.

Il contratto d’ingaggio, invece, non prevede nulla di simile. Antonio Lanzilli, segretario generale del Siulp, spiega le fragilità degli agenti di polizia davanti ad episodi di gravi ferimenti: “In alcune regioni gli agenti devono pure pagare il ticket al pronto soccorso se si sono fatti male in servizio, un po’ come fossero partite Iva. Appena si aprirà il confronto con il governo sul contratto di lavoro delle forze di polizia chiederemo – sottolinea Lanzilli- che sia inserita una polizza assicurativa così da poter supportare gli agenti feriti o menomati in servizio”.

Il rischio è che in sede di contrattazione, a queste richieste lo Stato fornisca le stesse risposte di sempre, ovvero che la mancanza di fondi rende l’assenza di assicurazioni una condizione obbligata.

Le forze dell’ordine, svolgono ogni giorno un lavoro ad alto rischio all’interno di un sistema che ne sottostima le necessità. Spesso mancano gli equipaggiamenti per fronteggiare le emergenze, come abbiamo visto accadere nell’accoglienza ai migranti, durante la quale ai poliziotti spesso non venivano forniti nemmeno mascherine e guanti.

Mario Vece è solo uno dei tanti agenti che lo Stato dice di non poter aiutare, mentre gli chiede di esporsi quotidianamente per garantire quel servizio di sicurezza pubblica che non sarebbe possibile senza il loro sacrificio.

Per il poliziotto mutilato è già scattata una corsa di solidarietà, lanciata dal Siulp e sostenuta anche dalla testata “il Giornale”, ma essere pronti a pagare le spese ad un agente mutilato in servizio non dovrebbe essere il risultato della generosità dei privati, ma del senso del dovere dello Stato.

Purtroppo siamo degni eredi di quell’Italia bellica che mandava a combattere i propri soldati dietro ai carrarmati di cartone.