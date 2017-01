Aeroporto del Mela: un piano nazionale, approvato anche dal governo siciliano, vieta nuovi aeroporti sull’isola

L’aeroporto del Mela, la sua possibile realizzazione a spese di una holding indiana, rischia di divenire un palcoscenico in cui ogni attore recita senza copione. Così, nonostante il no dell’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, da un lato abbiamo il presidente della Regione Sicilia, Crocetta, che domani incontrerà, oltre che una delegazione di parlamentari tunisini interessati a investimenti in Sicilia, anche l’imprenditore indiano Mahesh Panchavaktra ( con cui c’è già stato un positivo abboccamento), che nella Piana del Mela vuole realizzare l’aeroporto della discordia, e qual che piace ai più, della sua proposta, è che dovrebbe essere connesso allo sviluppo di attività portuali e del sistema ferroviario.

Dall’altro lato abbiamo Vito Riggio, presidente dell’Enac, che insiste nel bocciare l’idea. Riggio ha detto oggi: “Esiste un Piano nazionale degli aeroporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica, che ha avuto l’ok delle Regioni, compresa la Regione siciliana, che non prevede la costruzione di nuovi aeroporti, ne’ pubblici, ne’ privati in Sicilia. Eventualmente, se lo ritenesse – aggiunge Riggio – dovrebbe essere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a chiedere una deroga. Io mi sono limitato a ricordare l’esistenza del Piano nazionale degli aeroporti che, peraltro, i parlamentari dovrebbero conoscere bene”.

Se lo conosce, però, il governatore siciliano non lo da’ a vedere. Crocetta ibnfatti considera “fortemente positiva l’idea di sviluppare attività portuali su Milazzo per intercettare i grandi traffici marittimi che dall’Asia, attraversano il canale di Suez, il Mediterraneo, arrivano sino a Rotterdam”. “La Sicilia – dice il presidente – è nella posizione ideale per potere essere una stazione di collegamento tra nord e sud Europa, tra occidente e oriente.” Ma il bello è che per meta’ febbraio e’ prevista la firma di protocollo di intesa con la società.

In pratica, siamo davanti ad una palese dimenticanza di un piano nazionale che vieta nuovi aeroporti in Sicilia da parte di Crocetta e all’accanimento burocratico di Riggio. A farne le spese, come sempre, la Sicilia.