Aeroporto del Mela, il sindaco metropolitano Accorinti fa scena muta

L’aeroporto del Mela? Niente da dire. Cercato ripetutamente per vie sia istituzionali che informali (il suo recapito whatsapp dal quale tra Natale e Capodanno inviava frasi a effetto scolpite nella sua effige digitale), Renato Accorinti decide di non prendere posizione sull’opportunità o meno di realizzare uno scalo nel territorio che da qualche mese governa in qualità di sindaco metropolitano. Possibile che il primo cittadino messinese non abbia una posizione in merito? L’unico a poter rispondere è proprio lui. Purtroppo che, se non l’unico, sia uno dei pochi amministratori del territorio a non pronunciarsi sull’argomento. Malgrado l’infrastruttura in questione, espressamente prevista nel piano triennale delle opere pubbliche della Città metropolitana, sia riconosciuta praticamente da tutte le parti come una delle poche speranze che i suoi amministrati hanno per riemergere dal degrado, e quindi dal tessuto mafioso, nel quale versano da secoli. Malgrado proprio i suoi amministrati pendano dalle sue labbra per capire cosa davvero intenda fare per tirarli fuori dal baratro.

Il suo silenzio fa da contraltare a una mobilitazione generale che sta velocemente assumendo connotazioni estremamente concrete. Proprio oggi l’imprenditore indiano Mahesh Panchavaktra, deciso a realizzare lo scalo con fondi propri, ha partecipato a Palermo a un vertice istituzionale tra il governatore Siciliano, Rosario Crocetta, e i sindaci del comprensorio di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto per definire l’ubicazione dell’impianto.

Mahesh Panchavaktra in Camera di commercio a Messina

Poche ore prima, nella Messina di Accorinti, il numero uno della Panchavaktra Group di Nuova Delhi aveva fatto visita alla locale Camera di commercio, incassando l’appoggio del commissario dell’ente, Daniele Borzì. “Un aeroporto nella Valle del Mela – sostiene Borzì – può, senza alcun dubbio, fungere da volano di sviluppo per la zona tirrenica e per l’intero territorio messinese. La Camera di commercio, infatti, considera estremamente positiva la sua realizzazione che potrebbe certo rappresentare un’occasione per il rilancio di tutta la nostra provincia. In un momento di profonda crisi economica e occupazionale – aggiunge – un’infrastruttura del genere avrebbe delle ricadute molto positive. Potenziando i collegamenti con l’estero, sicuramente il turismo e il terziario ne beneficerebbero alquanto. Senza considerare le forze lavorative del luogo, che potrebbero avere un’opportunità concreta di lavoro. Spetterà al Consiglio camerale e alla Giunta camerale, ormai prossimi all’insediamento, fare tutte le valutazioni necessarie ed esprimersi in merito”.

La bontà dell’iniziativa è sostenuta trasversalmente anche nel Parlamento romano. Dopo Vincenzo Garofalo, a intervenire è Bruno Mancuso, senatore di Area popolare in quota Ncd, esponente quindi di un partito che sostiene la maggioranza di Governo a livello nazionale: “L’occasione offerta dalla proposta di investimenti cospicui di capitali sul nostro territorio provinciale da parte di un gruppo industriale indiano va valutata con grande attenzione. Ritengo necessario un confronto più ampio articolato ed approfondito, quale una conferenza di servizi con tutti gli enti competenti”.

D’accordo anche chi di quella maggioranza non fa più parte. Come la deputata Mariella Gullo, ex del Partito democratico e oggi capogruppo di Forza Italia in commissione parlamentare Affari sociali: “L’esigenza di una struttura aeroportuale nel Messinese è stata al centro di una interrogazione rivolta al ministro per le Infrastrutture due anni addietro. In quella circostanza ponevo al ministro il seguente quesito: ‘In caso di disponibilità di privati alla realizzazione della stessa e delle opere infrastrutturali, se si intendano concedere, per quanto di competenza, le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale e predisporre la realizzazione delle infrastrutture di collegamento con tale opera’. La stessa domanda la pongo oggi al governo per comprendere se la volontà è quella di isolare sempre di più la provincia di Messina rispetto allo sviluppo dei trasporti intermodale del Mediterraneo. La realizzazione della stazione aeroportuale deve essere considerata un’occasione irripetibile per il nostro territorio”.

Grande sostenitore dello scalo si conferma Beppe Picciolo. Il capogruppo all’Ars di Sicilia futura, da sempre dalla parte della Giunta Crocetta, conferma di seguire “con enorme interesse gli incontri avvenuti in questi giorni tra i vertici della holding indiana e i rappresentanti delle istituzioni locali”, poiché “la volontà della società asiatica di realizzare un aeroporto nella valle del Mela non può che essere accolta con favore dal nostro movimento politico”. Tanto più che favorevoli, secondo il parlamentare regionale, sono i gruppi consiliari di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, che interpretano la presenza della holding quale “segno tangibile di interesse a realizzare un opera attesa da troppo tempo”. Il deputato propone, d’accordo con la rappresentanza istituzionale locale di Sicilia futura, la costituzione di un tavolo tecnico-politico che coinvolga gli amministratori dei comuni interessati, affinché si sviluppi un piano integrato di carattere sovracomunale che individui l’area, usando particolare attenzione verso l’impatto ambientale. Soprattutto, conclude, “riteniamo importante il coinvolgimento dei cittadini che dovranno essere chiamati ad esprimere il loro gradimento”.

Insomma, se davvero la sovranità, come recita la Costituzione strenuamente difesa lo scorso 4 dicembre, spetta al popolo, appare evidente come la volontà dei rappresentanti di quest’ultimo sia di derogare al piano nazionale, tirato in ballo da Vito Reggio, presidente dell’Enac, che non prevederebbe nuovi scali in Sicilia. Una volontà alla quale il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non avrebbe ragioni legittime di sottrarsi. Ergo, fiat voluntas populi. Qualunque cosa ne pensi Accorinti. Con o senza plaid. Con o senza scarpe. Con o senza cravatta. Con o senza idee.