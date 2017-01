Aeroporto del Mela: il progetto approda all’Ars

A Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuta una conferenza tecnica nel corso della quale sono stati illustrati i dettagli del progetto che mira a costruire non un semplice scalo aereo, ma una cittadella aeroportuale, una vasta area che integri i servizi di trasporto con quelli dell’adiacente zona industriale, il Porto di Milazzo e la vicina rete ferroviaria.

Un passo in avanti verso la realizzazione dell’ambizioso progetto dell’aeroporto nella Valle del Mela, che sotto la spinta della holding indiana Panchavaktra sta sempre più intensificando l’attività della politica regionale e nazionale.

Una pianificazione che viene definita di Supply Chain Management, un centro di logistica avanzata a basso impatto ambientale che coordina, all’interno del medesimo circuito, l’erogazione di diversi servizi che dovrebbero incrementare lo sviluppo economico e turistico dell’intero distretto. Proprio per riuscire a realizzare una realtà così complessa, si è deciso di abbandonare l’dea di costruire lo scalo nel territorio compreso tra Milazzo e Barcellona (come si era sostenuto per anni) per spostarsi nella fascia costiera dei comuni di Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, e Pace del Mela, e precisamente nella vasta zona I.R.S.A.P.

A portare all’attenzione dell’Ars il progetto della Cittadella aeroportuale è stato l’on. Giuseppe Laccotto, Presidente della III Commissione Attività Produttive, che ha voluto far confrontare con il Governatore Crocetta i Sindaci dei Comuni interessati, l’ingegnere Carmelo Di Bartola, portavoce del Coordinamento dei sei Comitati Territoriali, di Mahesh Panchavaktra Presidente dell’omonima holding indiana e i rappresentanti dell’IRSAP (ex zona ASI).

L’ingegnere Carmelo Di Bartola, in rappresentanza dei Comuni del comprensorio del Mela, ha illustrato tutte le potenzialità del progetto sia dal punto di vista dei trasporti, contando sulle molteplici infrastrutture vicine (tra i quali anche lo svincolo autostradale di Monforte, in fase di apertura) sia da quello della promozione paesaggistica ed enogastronomica, vera punta di diamante del turismo siciliano.

Infatti i Comuni, insieme alla holding Panchavaktra, hanno tenuto a sottolineare alla Commissione Ars la bontà del progetto, unico in Sicilia, puntando sulla sua sostenibilità economica ed ambientale, basandosi su due fattori chiave:

1) la funzione turisti ca del nuovo scalo, che sarà decisivo per l’arrivo di turisti e imprenditori provenienti da territori ad alta espansione sociale e economica, ovvero dall’India, dalla Cina, dalla Corea del Sud e dal Giappone;

2) l’attivazione di un segmento per il trasporto import-export ad alto tasso di innovazione, che consentirà la commercializzazione, in un’area nella quale vive un terzo della popolazione mondiale (India), ei prodotti agroalimentari, della pesca, e della zootecnia di tutta la Sicilia.

Se le previsioni saranno confermate, il nuovo aeroporto, attirando turisti ed investitori principalmente asiatici, potrebbe far registrare un alto numero di presenze, in maniera concorrenziale a Fontanarossa che quest’anno si è aggiudicato il primato di primo aeroporto del Meridione e sesto a livello nazionale.

Nelle scorse settimane il Governatore Crocetta non ha fatto mistero di sostenere la realizzazione della maxi infrastruttura, che considera non solo un’occasione di sviluppo per il messinese, ma per l’intera Sicilia.

Chiaramente si attende che la politica faccia la propria parte, sostenendo il progetto presentato dalla compagnia indiana. La discussione sulla costruzione della cittadella aeroportuale è già stata intavolata a Roma, da dove, però, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali.