Aeroporto del Mela. L’assessore Lo Bello pensa ad un tavolo tecnico per l’avvio del progetto

Ha avuto un seguito immediato, oggi con l’Assessore Regionale delle Attività Produttive, Mariella Lo Bello, l’incontro svoltosi lunedì scorso all’ex Consorzio Asi di Messina per la costruzione di un aeroporto nell’area industriale della Valle del Mela.

“La Sicilia necessita di imprenditori – ha detto Lo Bello – come Mahesh Panchavaktra, presidente della holding Panchavaktra di Nuova Delhi, la società indiana interessata a realizzare l’aeroporto. Imprenditori che credono nella nostra terra e riconoscano alla stessa l’importante ruolo di piattaforma logistica che, dal cuore del Mediterraneo, è in grado di creare un ponte con i paesi che sullo stesso si affacciano e non solo con essi”.

Il gruppo Panchavaktra, holding che in India ha all’attivo diverse aziende con 16mila dipendenti, punta a realizzare un Hub logistico aeroportuale nella Valle del Mela a proprie spese. Un’opera che, nelle intenzioni del gruppo, non avrebbe alcun impatto sul territorio poichè il progetto prevde l’autonomia energetica, frutto della collocazione di centinaia di pannelli solari. Inoltre verrebbero impegnate forze lavorative del luogo, il che imporrebbe centinaia di assunzioni ad avvio dell’attività aeroportuale, dando così respiro a tutto il territorio.

E la holding indiana ha persino fissato tempi record per la realizzazione: 18 mesi.

“E’ certamente una opportunità – ha detto Mariella Lo Bello – che la Sicilia non si farà sfuggire. Per questo parlerò del progetto immediatamente con il Presidente Crocetta, il Mise, l’Enac e la Giunta per valutare la possibilità di attivare un tavolo tecnico interassessoriale che possa elaborare una proposta di protocollo di intesa, che sigli ufficialmente l’avvio del progetto”.