Aeroporto del Mela. Dubbi da Gioiosa Marea: “Rischia di essere un’opera in mezzo al deserto”

Dal Comune di Gioiosa Marea, pur riconoscendo l’importanza dell’apertura di uno scalo aeroportuale nel territorio messinese, vengono sollevati dubbi sulla realizzazione dell’opera.

Del progetto di creare una cittadella aeroportuale nella Valle del Mela si è parlato in una seduta del Consiglio comunale nel corso del quale si è avuto l’occasione per sottolineare l’importanza strategica dell’apertura dello scalo, pur non tacendo sul complessivo gap infrastrutturale che riguarda proprio l’area interessata dalla realizzazione dell’aeroporto.

In particolare, il consigliere indipendete Giusy Pizzo, del movimento “Noi per Gioiosa” fondato da Teodoro Lamonica, ha dichiarato: “Sono anni che si parla della costruzione di un aeroporto in provincia di Messina – afferma Pizzo – una volta a destra e una volta a manca, come per il ponte sullo Stretto e lo svincolo autostradale sul torrente Zappardino. Cavalli di battaglia sbandierati nelle campagne elettorali di amministratori e politici locali e nazionali. Sono stanca di illudermi. Mi piacerebbe vivere in un paese dove, al posto di fare chiacchiere, si progetta e si lavora per opere concrete, fattibili e sicure. Il progetto dell’aeroporto – continua il consigliere indipendente – è un’opera buona, ma, allo stesso tempo, non bisogna dimenticare quali sono le esigenze del nostro territorio. Gioiosa si propone come un paese turistico, ma mancano infrastrutture fondamentali: le autostrade sono un disastro; manca il doppio binario, che si ferma a Patti dal lato Messina e a Cefalù dal lato Palermo, lasciando quest’area scoperta e rallentando tutti i collegamenti; la strada statale 113 è perennemente interrotta a causa delle molteplici frane; le strade interne sono abbandonate e in stato di degrado. Un aeroporto qui e ora sarebbe come una grande struttura in mezzo al deserto, raggiungibile tra mille difficoltà, quelle stesse per le quali ritengo più realistico e prioritario che bisogna trovare delle soluzioni”.

Intanto della costruzione dell’aeroporto si è parlato anche all’Ars ed il dibattito è stato intavolato anche a Roma. I dubbi che vengono sollevati dal Consiglio comunale di Gioiosa Mara sono comprensibili. Non si tratta di critiche campanilistiche, ma di perplessità legittime, soprattutto muovendo dall’esempio del Ponte sullo Stretto, progetto che a più riprese viene rispolverato a dovere, per riscuotere consensi, fin dall’epoca fascista. La preoccupazione che anche l’aeroporto del Mela possa diventare una chimera come il Ponte non è frutto di una sterile contrapposizione politica.

Ben venga l’aeroporto, la sua funzione di collegamento, la sua potenzialità di crescita economica, ma la politica locale ritenga di intervenire ancor prima su altre urgenti opere delle quali i cittadini non possono più fare a meno.