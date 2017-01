Aeroporto del Mela, capitali indiani benvenuti: la Città metropolitana lo prevede già

L’aeroporto del Mela? Molto più di una diceria. Non solo per l’intensificarsi, in questi giorni, delle relazioni della multinazionale indiana Panchavaktra Group con le realtà siciliane, tra cui l’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Ma anche perché il progetto continua a essere menzionato nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 della Città metropolitana di Messina. A pagina cinque, la voce numero 113 parla espressamente di “realizzazione di uno scalo aeroportuale nel comprensorio del Mela”, Inserito dal 2006 nella programmazione dell’allora Provincia regionale, il progetto, sebbene nessun impegno sia contabilizzato nel bilancio, prevede una spesa di, 280 milioni 200mila euro. All’incirca, quanto prevedono di investite dalle parti di Nuova Delhi. Che faccia piacere o no all’Enac che, nelle ultime ore, ha sbandierato la propria contrarietà.

Dell’interessamento della holding, l’Eco del Sud aveva già parlato il 25 gennaio 2015, facendo registrare l’endorsement dell’onorevole Beppe Picciolo. Oggi, tuttavia, prende corpo ufficialmente la volontà di mettere in piedi uno scalo intercontinentale, seguito dalla costruzione di un’area logistico-commerciale. Idea accolta con entusiasmo dall’assessore regionale alle Attività produttive, Mariella Lo Bello, che già gongola al pensiero di una piattaforma logistica nel cuore del Mediterraneo, ma anche dai sindacati e dalla politica locale. Non dall’Ente nazionale aviazione civile, tuttavia. Il presidente, Vito Riggio, in un’intervista rilasciata a La Sicilia, esprime la propria contrarietà: “Non si debbono fare altri aeroporti, quelli che ci sono bastano a coprire le esigenze di tutti. Del progetto si è parlato quasi 10 anni fa, abbiamo studiato la situazione e abbiamo deciso di non fare niente perché il territorio non sarebbe stato in grado di supportare” lo scalo.

A incalzarlo, prontamente, Nino Germanà. Il deputato regionale del Nuovo centrodestra, pur ritenendo “legittime le posizioni di tutti”, ricorda che quello di Riggio all’Enac “è un ruolo squisitamente tecnico. Lasci alla politica e agli eletti dalla collettività quali propri rappresentanti, di dire cosa sia meglio o no per lo sviluppo del territorio”. “Ogni aspetto possa fungere da risorsa economica e logistica per il territorio, intensificando servizi essenziali e possibilità, non può che essere ragione di attenzione positiva – prosegue l’esponente dell’Assemblea regionale siciliana – e per questo mi allieta la prontezza con cui il vice presidente della Regione, Lo Bello, si è detta interessata ad avviare un tavolo di confronto. Attirare capitali esteri e cogliere l’interesse di investitori stranieri, poi, è l’ennesima dimostrazione di quanto la nostra terra sia fertile per l’attuazione di progetti di respiro internazionale. Proprio per questo, la politica deve attivarsi adeguatamente ond’evitare la perdita di chance per la nostra isola. E sono certo che non tarderanno ad arrivare importanti novità in tal senso anche dal presidente della Regione. Mi voglio sbilanciare: diciamo che sarà una settimana interessante sotto questo profilo”.

Di “straordinaria opportunità da cogliere al volo”, ha parlato nei giorni scorsi pure Vincenzo Garofalo, vice presidente della commissione Trasporti della Camera, che anche “in qualità di messinese” auspica “un rapido approfondimento in tutte le sedi, comprese quelle nazionali, per fare in modo che si passi nel più breve tempo possibile dalle parole ai fatti. Per quanto compete al mio ruolo – dice – farò quanto necessario per sostenere questa iniziativa”. “Il proposito dell’imprenditore indiano Mahesh Panchavaktra di realizzare il quinto aeroporto in Sicilia – è opinione del parlamentare di Area popolare (sempre in quota Ncd) – dà concretezza alle attività messe in campo dal comitato promotore e sostenitore di questo aeroporto che negli anni ha organizzato più incontri ai quali ho preso parte, auspicando l’intervento di investitori privati. La realizzazione di una infrastruttura così importante avrebbe notevoli positivi risvolti per l’economia del nostro territorio sotto i più svariati profili: da quello turistico a quello commerciale”.

Garofalo dà un’interpretazione estensiva al progetto della multinazionale indiana, vedendolo come “un ulteriore tassello nel più ampio contesto costituito dall’ammodernamento del sistema autostradale (e qui gioca un ruolo fondamentale la nuova società che verrà costituita dalla Regione con l’Anas per la gestione della intera rete autostradale siciliana) e dagli investimenti sulla rete ferroviaria necessari a realizzare il corridoio Berlino- Palermo che include il Ponte sullo Stretto“.

L’importante è che, proprio come per il Ponte, la voce fuori dal coro dell’Enac non sia il presagio di una campagna “contro”, capace ancora una volta di relegare Messina, la Sicilia e il Mezzogiorno al ruolo di terra degradata da cui attingere unicamente manovalanza a basso costo a favore delle grandi realtà produttive del nord, oltre che della criminalità organizzata.