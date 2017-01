Aeroporto di Catania: crescita da record. Primo scalo del Sud, sesto d’Italia

Mentre montano le aspettative sulla possibile costruzione di un aeroporto nel messinese, con il progetto dello scalo del Mela in eterno rispolvero, e mentre nella dirimpettaia Calabria l’aeroporto dello Stretto è ormai giunto al capolinea, Fontanarossa, lo scalo di Catania, nel 2016 ha raggiunto un nuovo record, superando i pronostici.

Infatti, secondo i dati comunicati dalla Sac, la società che gestisce l’aeroporto etneo, nel 2016 sono stati 7.914.117 i passeggeri transitati. Nella generale crisi del comparto, particolarmente avvertita al Sud, Fontanarossa va in controtendenza, facendo registrare una crescita percentuale a due cifre: +11,38%. Crescita record anche per il mese di dicembre 2016 con 584.268 passeggeri e un incremento eccezionale del +28.88% rispetto al periodo analogo del 2015 (453.337). Il record non fa dello scalo di Catania il capofila della sola Sicilia, ma si posiziona al 6° posto nella classifica nazionale degli aeroporti più importanti.

La graduatoria, stilata da Assaeroporti fa precedere Fontanarossa da Linate, Roma Fiumicino (41,7 MLN), Milano Malpensa (19,4 MLN), Bergamo (11,2 MLN), Milano Linate (9,7 MLN), Venezia (9,6 MLN), mentre fa meglio degli scali di Bologna (7,7 MLN), Napoli (6,8 MLN), Roma Ciampino (5,4 MLN) e Palermo (5,3 MLN).

In termini di sistema aeroportuale integrato, Catania e Comiso con quasi 8,4 milioni di utenti nell’arco del 2016 si collocano al 4° posto, preceduti dal polo di Roma (Fiumicino e Ciampino con oltre 47,1 MLN), da quello milanese (Malpensa e Linate) con oltre 29,1 MLN e dal sistema Venezia-Treviso con quasi 12,3 MLN. Dopo Catania e Comiso abbiamo il sistema toscano (Pisa e Firenze) con oltre 7,5 MLN e dalla rete aeroportuale pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) con oltre 6,6 MLN.

Circa 70 le destinazioni operate da Catania Fontanarossa tra voli annuali, stagionali e nuove rotte. Ryanair, che nell’ultimo trimestre ha implementato di 400 voli mensili il proprio operativo su Catania, si conferma la prima compagnia con 2 milioni di passeggeri; a seguire Alitalia con 1,8 milioni; terza Easyjet con 900mila.

Sul fronte dei collegamenti domestici, quello tra Catania e Roma Fiumicino, con 2.054.582 passeggeri lungo tutto il 2016, si conferma il più trafficato (seguono Linate con 695.543 e Malpensa con 496.239); mentre nel ​segmento internazionale al primo posto figura Londra (​con un totale di 239 mila passeggeri annuali fra gli scali di ​Gatwick 193.429 e Luton 46.625); seguita da Parigi (oltre 192 mila fra Charles De Gaulle 104​.139​ e Orly 88.762​) e Malta (191.619).

“L’anno appena concluso – dichiarano Daniela Baglieri e Nico Torrisi, Presidente e Ad di Sac, e le eccezionali performance di Fontanarossa sono una duplice conferma: da un lato il dinamismo di un territorio che vede nell’impresa e nel turismo la sua naturale vocazione; dall’altro la funzione strategica di una infrastruttura e il conseguente impegno della governance di Sac per incrementare e migliorare i servizi agli utenti: entro l’estate avremo il terminal C per i voli Schengen e a seguire avvieremo la ristrutturazione della vecchia aerostazione Morandi, che diventerà terminal B”.