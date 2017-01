Aeroporto di Catania: Alitalia favorevole ad abbassare le tariffe e incrementare i flussi

Sull’aeroporto di Catania c’è l’evidente volontà della società di gestione, la Sac, e delle autorità locali, di rilanciare lo scalo ed implementare il traffico aereo sulla Sicilia orientale.

La serie di incontri tra la Sac e i vertici di Alitalia, inaugurati già qualche mese fa, hanno proprio questo obiettivo, un risultato che secondo le stime, sarà raggiungibile soltanto se Alitalia adotterà nuove politiche che permettano di calmierare il mercato, portando alla diminuzione dell’importo dei biglietti, soprattutto sulle rotte nazionali che passano per Catania.

Lo scorso 2 dicembre la Sac ha ospitato nei suoi locali un vertice cui hanno partecipato: l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, Marco Martinasso, direttore marketing di Alitalia, il Sindaco di Catania, Enzo Bianco, il Presidente di Sac, Daniela Baglieri, l’assessore regionale al Turismo, Anthony Barbagallo, Enzo Zangrilli (responsabile dei rapporti con gli aeroporti), Francesco D’Amico (direttore commerciale Sac) e Daniele Casale (responsabile commerciale aviation Sac).

Oltre al caro tariffe, al centro del dibattito anche l’incentivazione del piano di sviluppo integrato tra Catania e Comiso, per permettere una mobilità più agevole anche all’interno della stessa Sicilia.

Tra le iniziative degne di nota quelle dirette a promuovere una scontistica sui biglietti a favore di particolari categorie di viaggiatori: studenti fuori sede, atleti di società dilettantistiche e chi è costretto a viaggiare per motivi di salute. L’ad di Sac, Nico Torrisi, ha dichiarato:

“L’incontro fa seguito all’accordo di partnership dei primi di novembre a Fiumicino con il presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo, e con l’Ad Cramer Ball per l’apertura di un tavolo di lavoro con Sac finalizzato a un piano di sviluppo dei collegamenti sulla Sicilia Orientale. Il nostro obiettivo è l’ampliamento dell’offerta su Catania e Comiso per soddisfare una domanda crescente di mobilità da/per la Sicilia orientale e al contempo sensibilizzare la compagnia aerea con una partecipata azione di moral suasion per calmierare i costi dei biglietti che incidono in maniera considerevole anche sulle dinamiche del settore turistico. In particolare ci sta a cuore la concreta intermodalità tra Catania e Comiso nella direzione di un reale sistema integrato che punti al potenziamento equilibrato di nuove rotte, distribuite fra i due scali”.