Addio a John Hurt

di Vincenzo Recupero

Si è spento all’età di 77 anni, per un cancro, l’attore britannico John Hurt, volto noto al grande pubblico per aver interpretato diversi ruoli al cinema e sul piccolo schermo, oltre che apprezzato attore teatrale in opere shakespeariane.

Tra il 1978 ed il 1980 Hurt ha ottenuto due nomination agli Oscar per le straordinarie interpretazioni in due apprezzati cult: “Fuga di Mezzanotte” di Alan Parker e “The Elephant Man” di David Lynch.

Hurt è stato anche Kane in “Alien” di Ridley Scott, protagonista di una delle scene più iconiche del cinema di fantascienza, ovvero quella in cui lo xenomorfo perfora l’addome dell’ufficiale uccidendolo.

La carriera di Hurt è fatta anche di grandi contraddizioni, è stato infatti Winston Smith, l’oppresso protagonista nell’adattamento per il cinema di “1984” di George Orwell e, molti anni dopo, ha interpretato un ruolo esattamente opposto in altra pellicola sulla distopia totalitaria vestendo i panni dell’alto cancelliere Sutler in “V per Vendetta”, fortunato adattamento della graphic novel di Alan Moore.

Il pubblico più giovane ha avuto modo di apprezzarlo anche per i ruoli di Garrick Olivander, il costruttore di bacchette magiche della saga di Harry Potter, e del professor Bruttenholm nei due film di “Hellboy” di Guillermo del Toro.

Senza dimenticare il ruolo televisivo del War Doctor rivestito in due episodi di una tra le serie TV più seguite degli ultimi anni, “Doctor Who”.