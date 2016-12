Addio 2016, resoconto di un anno che la storia ricorderà

di Eleonora Urzì Mondo

Qualcuno lo bollerebbe come un anno da dimenticare, questo 2016, sotto molti punti di vista. Da gennaio a dicembre, da David Bowie a George Michael, la musica ha pianto i suoi idoli. E tutto quello che sta in mezzo, al di là di altri illustri personaggi venuti a mancare, è stato costellato da terrore e lutti, spesso ascrivibili alla furia dell’Isis, acronimo amaramente entrato nel dizionario della nostra quotidianità.

È stato l’anno dell’attentato di Nizza e delle vittime di Istanbul, del più recente attacco a Berlino ma anche della tragedia di Aleppo cui si continua ad assistere pressoché in diretta. L’anno dei terremoti in centro Italia e della morte di Giulio Regeni, nonché dello sfumato colpo di stato in Turchia che, per alcuni, sarebbe stata una messa in scena architettata dal governo di Ankara per poter fare piazza pulita di detrattori e antagonisti.

Un 2016 di novità e di addii, di campagne elettorali e referendum. Il mondo intero ha seguito con ansia da apocalisse la campagna per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e le presidenziali americane, tifando Brexit o Bremain, a seconda dell’umore e del terrore, così come per Donald Trump o Hillary Clinton, animato più o meno dalle stesse emozioni. A proposito di States, il mandato di Barak Obama si chiude all’insegna di un potenziale ritorno della guerra fredda: proprio di queste ore è la notizia dell’espulsione di 35 diplomatici russi dagli Usa, accusati dal presidente premio Nobel per la pace, di aver influenzato le elezioni del mese scorso, riconoscendogli responsabilità negli attacchi hacker che hanno tenuto banco fino al termine della campagna.

Lo stesso popolo italiano è stato attore protagonista di ben due appuntamenti referendari. Due momenti diversi, le cui dinamiche e gli esiti sono risultati inequivocabilmente connessi alla popolarità di un governo passato, in pochi mesi, dalle stelle alle stalle. Era marzo quando, al quesito sulle nuove concessioni per le trivelle in mare, a vincere è stato l’assenteismo. Il 4 dicembre, invece, a qualche settimana dalla fine dell’anno, fuori dai seggi c’erano file interminabili per votare contro le modifiche alla Costituzione repubblicana. Così si è dimesso il premier, che a questa revisione della Carta aveva vincolato il proprio futuro. Per quanto, a dirla tutta, a casa ci sia andato solo pro forma, lasciando il posto ad un suo fedelissimo, in attesa di tornare alla ribalta con nuove elezioni. Matteo Renzi, bocciato dagli elettori ma acclamato dalla sua claque; contestato dalle masse ma sostenuto da quei poteri che va ormai di moda etichettare semplicemente come forti, il che li fa somigliare un po’ al “tusaichi” di Harry Potter.

Una politica ambigua e decisamente non democratica quella portata avanti sempre più di frequente, tra ghettizzazioni della stampa non amica e manovre poco chiare. Il tutto, ignorando palesemente contestazioni e richieste di chi protesta, mentre si esaltano pubblicamente i risultati conseguiti, persino i tanti che si sono rivelati fallimenti o quelli approvati monchi pur di accontentare gli alleati di governo come nel caso della legge Cirinnà sulle unioni civili, passata dopo esser stata privata di un suo aspetto essenziale, la stepchild adoption, pur di non rischiare il divorzio con Ncd. Il quadro è quello di una campagna elettorale eterna: un costante contrapporsi delle due forze che si sono entrambe autoincoronate unica via possibile per la salvezza del Paese, il Pd da una parte e il Movimento 5 stelle dall’altro. Se non stai con uno, stai con l’altro e se stai con l’altro è evidente che sei scemo o sei in cattiva fede. Questo, grosso modo, si sentono ripetere ogni giorno i cittadini da politici e supporters dell’una o l’altra curva: cori da stadio offensivi e irriguardosi verso il più banale principio di democrazia su cui, in teoria, si fonda il sistema Italia!

Proporsi come rinnovatori indossando vesti démodé: roba complessa, ma se si sa giocare bene, tutto è possibile. Così a Palermo resta incollato alla poltrona un governatore sostenuto da una maggioranza mista che ricalca in linea di massima le alleanze romane, eletto con i voti di un Pd che critica l’operato dell’esecutivo alla bisogna, salvo dargli manforte ad oltranza.

A Messina, invece, città in cui il suddetto partito è ancora commissariato, i giochi di potere hanno nomi e assetti diversi. Rimane in piedi l’amministrazione che dalla prima ora tutti dicevano di voler buttare giù dalla torre ma che, puntualmente, gli stessi “tutti” hanno fatto in modo rimanesse ancorata a Palazzo Zanca ove, con buona pace delle pseudo opposizioni, resterà fino al termine del mandato. E se di sfiducia si è parlato a più riprese e si torna a straparlare ad ogni piè sospinto, certo è che per Renato Accorinti l’anno che volge al desio è stato quello che lo ha consacrato alla storia. Da giugno infatti, l’amministratore aggiunge alla propria fascia tricolore anche quella blu di primo sindaco della Città metropolitana di Messina.

Nella sua squadra sono state due le new entry datate 2016: Luca Eller Vainicher e Daniela Ursino. Il primo, toscano e “renziano ortodosso”, è subentrato a Guido Signorino al bilancio. Il “fu braccio destro del primo cittadino” è stato così declassato con delega allo sviluppo economico ma, soprattutto, è stato privato del titolo di vicesindaco, passato al collega Gaetano Cacciola. Nuovi arrivi anche sul fronte cultura. Il professore Tonino Perna ha lasciato spazio ad un nuovo assessore, il terzo a raccogliere il titolo che originariamente fu di Sergio Todesco: la Ursino, per l’appunto. Un altro membro della primissima ora è uscito di scena senza far rumore, tanto più che sembrerebbe aver ricevuto il foglio di via con poca delicatezza, stando alle chiacchiere di corridoio: Patrizia Panarello, non certo l’assessore più amato di questa esperienza amministrativa ma, senza dubbio, una che non si è mai prestata a polemiche e sceneggiate di piazza.

Balletti e variazioni non hanno riguardato solo la giunta però. Anche in aula consiliare non sono mancate alcune variazioni: i due outsider ex accorintiani Nina Lo Presti e Luigi Sturniolo hanno lasciato il proprio incarico di consiglieri comunali, rassegnando le dimissioni in primavera. Al loro posto i primi non eletti della lista filogovernativa, Maurizio Rella e Cecilia Caccamo, che del sindaco è anche la compagna.

Tocca guardare di nuovo al Pd perché anche tra le sue fila si è assistito ad una modifica: a seguito degli arresti scattati nell’ambito dell’operazione Matassa, con la sospensione di Paolo David, finito in manette la notte del 24 settembre, restava vacante un posto. E nonostante il consigliere, ex capogruppo democrat, fosse poi approdato – insieme al resto di un corposo cocuzzaro – in Forza Italia al seguito di Francantonio Genovese, i conti per la successione andavano comunque fatti tra i non eletti del Partito democratico. Così, la sedia rimasta vuota dopo l’arresto di David, è stata occupata da un nome già noto all’aula consiliare per un precedente mandato, l’avvocato Gaetano Gennaro. Che poi, a guardar bene i numeri, in quanto primo dei non eletti, avrebbe dovuto essere Giovanni Cocivera, anch’egli vecchia gloria del consiglio, a succedere a David. Perché non è andata così, allora? Semplice: il medico – ricorrente contro Accorinti all’indomani dell’elezione a sindaco, vale la pena di ricordare – è stato arrestato in zona Cesarini (lo stesso giorno di David, proprio!) per aver praticato aborti clandestini. Insomma, all’effettivo successore si è arrivati cercando qualcuno con una fedina penale pulita. Il che la dice lunga sulla selezione della classe politica messinese, le conclusioni cui si addiviene hanno un saporaccio amaro come il fiele.

Ma il 2016 ha portato qualche buona notizia per la città: dopo mesi di liti, discussioni, dita puntate gli uni contro gli altri, a compensare la solita piaga dei tir, l’emergenza rifiuti e quella idrica a singhiozzo, oltre alla perdita dell’autonomia dell’Autorità portuale – la prima per traffico passeggeri in Italia – sono arrivati Masterplan, salvataggio dell’ospedale Piemonte, apertura del nuovo polo museale, Patto per la Falce, finanziamento e approvazione del progetto del nuovo porto di Tremestieri e l’imminente apertura dei nuovi svincoli autostradali di Giostra. Poi, a ben guardare, non è che ci sia granché da strapparsi le vesti elevando al cielo cori di giubilo, se vogliamo dirla tutta, ma è una parentesi che possiamo serenamente lasciare aperta a futura scrittura. Intanto non resta che preparare lo champagne – lo spumante o forse una semplice gazzosa visti i tempi di magra -, aspettare che arrivi il 2017 e incrociare le dita.

Certamente “l’anno che verrà” sarà un cantiere aperto all’insegna della campagna elettorale, delle alleanze vecchie, nuove e possibili, in vista dell’ennesima chiamata alle urne per le prossime politiche. Chissà ancora che sorprese ci riserverà Rosario Crocetta con la sua smania di ruotare poltrone e cambiare assessori; quali nuovi disastri ci costringerà a sopportare la mala politica e quali notizie che non avremmo mai voluto scrivere ci ritroveremo a farvi leggere.

A tal proposito, mettendo da parte sarcasmo e polemiche, il 2016 rimarrà scolpito nella memoria dei messinesi per delle gravi perdite, una su tutte quella di una ragazza che con la dolcezza dei suoi grandi occhi castani è entrata nel cuore di tutti i concittadini, che ne hanno pianto la tragica scomparsa. Di una città che ha vegliato le ultime ore di una ventenne a cui dei pazzi sciagurati hanno tolto per sempre il futuro. E a Lorena Mangano vogliamo dedicare quest’ultimo pensiero, perché il 2016 rimarrà indelebile anche per la tragica fine di questa figlia di Messina, vittima del gioco folle di due killer, privi di rispetto per la vita altrui.