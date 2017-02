Accorinti resterà fino al 2018

Renato Accorinti si salva nel cuore della notte. È ancora il sindaco di Messina e resterà fino al 2018.

La mozione di sfiducia non passa. La votazione si è svolta alle 3.30: su 40 consiglieri hanno votato in 38. 5 gli astenuti, 23 voti a favore della sfiducia e 10 i contrari: per la sfiducia ne sarebbero serviti 27.

Hanno votato sì alla sfiducia: per i Centristi per la Sicilia (ex Udc) Mario Rizzo, Franco Mondello, Mariella Perrone, Andrea Consolo e Libero Gioveni; per Ncd Daniela Faranda e Nicola Crisafi; per Sicilia Futura i consiglieri Nino Carreri, Nino Interdonato e Santi Sorrenti (assente Rita La Paglia); per SiAmo Messina Piero Adamo e Fabrizio Sottile; per il Pd la capogruppo Antonella Russo; per Felice per Messina Giuseppe Santalco, Nora Scuderi e Carlo Cantali; per Forza Italia Pippo Trischitta, Giovanna Crifò; per i Progressisti Democratici Simona Contestabile e Nicola Cucinotta; per Grande Sud Donatella Sindoni; per il Gruppo misto Daniele Zuccarello; per Fratelli d’Italia Elvira Amata.

Hanno detto no: i quattro accorintiani di CMdB Lucy Fenech, Ivana Risitano, Maurizio Rella e Cecilia Caccamo; tre consiglieri Pd Claudio Cardile, Gaetano Gennaro e Pietro Iannello; per il Gruppo Misto Pippo De Leo e Carlo Abbate; per Sicilia Democratica Pio Amadeo; per il Megafono Angelo Burrascano.

Si sono astenuti: la presidente del consiglio Emilia Barrile (che aveva firmato la sfiducia); i genovesiani di Grande Sud Benedetto Vaccarino e Carmelina David; il capogruppo dei Progressisti democratici, anche lui genovesiano, Francesco Pagano e Pierluigi Parisi di Forza Italia.

Decisive quindi le divisioni all’interno dei gruppi consiliari, in particolare di Forza Italia e Partito Democratico. Accorinti rimarrà dunque sindaco fino al 2018.