Accorinti e Crocetta guardano i colleghi dal basso, sfiducia al sindaco di Messina più vicina

di Eleonora Urzì Mondo

Se n’è sentito parlare parecchio fino ad ora e, in questi giorni, sembra assumere contorni meno da leggenda metropolitana e più da azione politica, anche se il giochino che sta dietro la sottoscrizione (o mancata sottoscrizione) della mozione non è chiaro del tutto neanche ai protagonisti della scena.

Si tratta della tanto sbandierata sfiducia al sindaco di Messina, Renato Accorinti, atto propugnato da varie parti, in diverse forme, colori e tipologie: non di rado ha trionfato la logica dell’annuncio o del primadonnismo per cui se io ho presentato la mia non firmerò mai la tua, se vuoi ti aggreghi tu. Non si tratta di una presa di posizione puerile e basta perché il tutto ha ovviamente una logica precisa sottostante: davanti all’elettorato poi, bisognerà pur far valere il proprio primato e se ci sarà da prendere applausi per essersi opposti strenuamente al governo cittadino in carica, lo si farà sventolando il documento con la prima firma in bella mostra.

E la prima firma della proposta di sfiducia attualmente più gettonata è quella di Mario Rizzo. Un documento proposto dai sette di Area Popolare (Ncd e centristi di D’Alia, ai tempi ancora Udc) e pian piano condiviso da altri colleghi di gruppi diversi, da Daniele Zuccarello a Nicola Cucinotta fino ad approdare in casa Forza Italia che, con calma serafica e tempi biblici, si sta unendo al coro: Pippo Trischitta e Giovanna Crifò prima, Giuseppe Santalco appena qualche giorno fa. E oggi è stata la volta della presidente del consiglio comunale, Emilia Barrile, che, da par suo, ha sinteticamente commentato: “Così non si può più andare avanti”.

Si aggiungono dunque adesioni alla proposta nata al caldo della scorsa estate. Le fila si ingrossano e l’obiettivo sembra più vicino, il tutto nel giorno in cui Accorinti viene indicato da Il Sole24ore come uno dei meno amati sindaci italiani, piazzandosi al 98esimo posto sul 104, con una perdita del consenso del 6,7% (46% contro il 52,7 del 2013) dal giorno delle elezioni.

Occupare posti in bassa classifica è una caratteristica di chi amministra in Sicilia. Nemmeno ai piani alti di Palazzo D’Orleans se la passano bene: su Rosario Crocetta pesa una bocciatura ancor più gravosa considerato che la stessa classifica lo vede ultimo tra 18 (dei 20) presidenti di Regione. Non si considerano i governatori di Trentino e Valle d’Aosta, dove l’elezione non avviene per via diretta.

Tornando alla sfiducia al primo cittadino messinese, a questo punto mancano tre nomi in calce alla mozione perché possa approdare in aula, entro trenta giorni ma non prima di dieci dal momento in cui viene corredata delle 16 firme totali necessarie. Una volta al vaglio del consiglio, serviranno 27 pronunciazioni favorevoli perché sia approvata e quindi mandato a casa l’esecutivo di Palazzo Zanca. “L’approssimazione la fa da padrona”, commenta la capogruppo del Nuovo Centrodestra, Daniela Faranda. “A luglio, insieme ai colleghi centristi abbiamo messo un punto fermo. Non c’è granché da aggiungere. Da quest’estate ad oggi è passata ancora tanta altra acqua sotto i ponti e il fallimento di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Rimaniamo in attesa di sviluppi, sperando che per la città non arrivino troppo tardi”.

“La misura è colma!”, tuona dal suo pulpito Santalco il quale trova obbligata l’apposizione della propria firma a quelle già siglate, questione di “responsabilità”. “Non ho nulla da rimproverarmi”, aggiunge. “Da avversario ho sostenuto il percorso dell’amministrazione sulle opzioni economiche-finanziarie. Non sono più disponibile ad accettare e subire una crassa propaganda che getta fumo negli occhi di tutti i cittadini”.

Serve una visione condivisa sulla città, secondo l’azzurro ma la condivisione manca anche da altri lidi, quello della penultima provenienza dell’avvocato ritrovato forzista ad esempio. Perché proprio in casa Pd, partito tra le fila del quale Santalco aveva militato fino a poco tempo fa, affascinato dal clima renzista, salvo poi rientrare nell’alveo berlusconiano in quota Francantonio Genovese, non sembra esserci chiarezza. Lo dimostra il silenzio dei suoi vertici territoriali e, più precisamente, di quel commissario cosentino, Ernesto Carbone, che fa il buono e il cattivo tempo a suon di tweet e commenti plateali, rifuggendo poi i confronti diretti e lasciando in stand by domande dei giornalisti. Ad esempio, noi siamo ancora in attesa di una sua dichiarazione in merito, richiesta, come da copione, al suo ufficio stampa.

A proposito poi di protagonismi, dato il rincorrersi di nuove adesioni e l’apertura alla caccia ai nomi mancanti, con pubblicazioni di quelli di chi non ha aderito alla mozione, corre ai ripari la formazione dei Dr affidando al proprio segretario cittadino una nota diramata qualche ora fa. Parla di “politica seria ed atti concreti per ritrovare la fiducia dei cittadini” Salvo Versaci che ci tiene a ricordare come “i nostri consiglieri avessero naturalmente sottoscritto la proposta di mozione di sfiducia depositata a suo tempo, sperando però che si arrivasse a votare entro giugno dello scorso anno”. E la partecipazione dei consiglieri alla manovra sfratta-Accorinti era vincolata a un tempo, come si puntualizza nel comunicato. “La mozione di sfiducia deve essere un atto politico concordato e condiviso, intanto dagli organi del nostro partito e poi da un ragionamento politico preliminare di alleanze, che debbano concordare un percorso alternativo a questa disastrosa amministrazione”. Affermazioni che ricordano un po’ il “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Battisti.

Sono altre le urgenze che oggi pone in essere nella propria agenda Sicilia Futura che non vuole “gettare ulteriormente Messina nel baratro o peggio riconsegnarla nelle mani di presunte vittime o carnefici”. Dunque si torna ad una “politica a servizio dei cittadini” – che come slogan è un po’ inflazionato ma sempre efficace – fanno sapere i piccioliani, alias renziani siciliani indipendenti.

Non c’è fretta… si prendano ancora tutto il tempo necessario oppositori vecchi e nuovi tra un comunicato e l’altro. C’è tempo ancora e la città tutta comprende il bisogno primario di capire di che morte dovranno morire le alleanze tra i partiti. Che vuoi che sia se questo deve ancora una volta sacrificare il democraticissimo e legittimo desiderio di chiarezza che i messinesi hanno il diritto di ricevere da parte dei loro eletti circa le prospettive e il futuro che questi immaginano per la città che, tecnicamente, rappresentano.