Accorinti assessore al bilancio: Addio Eller con effetto immediato. La reazione social del dimissionario

di Eleonora Urzì Mondo

Il foglio di via è arrivato nella serata di ieri: dopo le dimissioni presentate in mattinata, Luca Eller Vainicher ha ricevuto la risposta del primo cittadino. Renato Accorinti, non solo incassa l’addio del proprio assessore al bilancio ma lo rende esecutivo da subito, senza aspettare quei dieci giorni che per il toscano sarebbero stati utili al disbrigo di pratiche in sospeso.

“#SonLicenziato?… #SonCavoliAmari… #SchienaDritta… #PerMessina” affida anche stavolta ai social la propria reazione il tecnico-politico (entrato in giunta tecnico uscitone politico, per meglio dire) che su Facebook scrive: “Ho deciso che per 10 giorni (e forse oltre, magari con l’aiuto di chi mi darà una mano o supporterà), da uomo #libero+#politico (ma accanto al #PD, con i suoi alleati), a Zanca e paraggi mi soffermerò quotidianamente e pubblicamente su alcune questioncelle di #Messina e “dintorni”… avviso alle fini #testinediovo che “disegnano” strategie: siccome amo davvero questa stupenda Città, la #Sicilia e il #Sud, il ritorno a #Firenze, o dove volete mandarmi perché avete tanta fifa, non lo decidete certo voi, ma il #BuonDio… e voi non ci assomigliate proprio… anzi #SieteScarsini”.

Non si fanno attendere le reazioni e in pochi minuti il post colleziona visualizzazioni e commenti compreso quello del capogruppo di Sicilia Futura, Nino Carreri, che dall’alto della sua tastiera lancia un hashtag: “#iostoconEller”.

Adesso parte il totonome per il successore di Vainicher, le cui deleghe al momento, sono nelle mani del primo cittadino.