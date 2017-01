Accattivante la serie TV “Dirk Gently Agenzia di Investigazione Olistica” su Netflix

di Vincenzo Recupero

Da alcune settimane è disponibile sulla piattaforma Netflix la prima stagione di “Dirk Gently Agenzia di Investigazione Olistica”, una serie TV che, per vari motivi, ha subito catturato l’attenzione di chi mastica un po’ di sana cultura pop.

Innanzitutto perché Dirk Gently è il protagonista di una serie di romanzi di Douglas Adams che è l’autore di quel folle cult “La Guida Galattica per Autostoppisti”. In secondo luogo ad attirare l’attenzione è lo showrunner della serie, Max Landis, il figlio di John Landis, un vero e proprio mostro sacro del cinema d’oltreoceano: regista di “Blues Brothers”, “Una Poltrona per Due”, “Il Principe Cerca Moglie” e molto altro.

Max, proprio come suo padre, è poliedrico e decisamente prolifico, oltre a pubblicare quasi giornalmente video sul suo canale youtube in cui commenta qualsiasi cosa, è stato lo sceneggiatore del sorprendente “Chronicle”, film del 2012, ed ha avuto un ottimo riscontro da parte di pubblico e critica per la sua miniserie a fumetti “Superman American Alien”.

A Landis ed Adams aggiungete il nome di Elijah Wood, un attore che, a chiunque abbia amato “ll Signore degli Anelli” di Peter Jackson, rievoca sempre bei ricordi. E così il gioco è fatto: vedere “Dirk Gently Agenzia di Investigazione Olistica” materializzarsi all’improvviso nella lista programmi Netflix vi porta a dargli una chance e, ve lo dico subito, la fiducia è ben riposta.

Quello di Landis è un adattamento molto molto libero del lavoro di Adams, ma in questo caso non è importante la fedeltà narrativa al materiale sorgente, quanto la voglia di creare uno sfrenato racconto di folle fantascienza in perfetto stile Adams. Lo ha spiegato lo stesso Landis durante l’ultimo San Diego Comic.

Per permeare ancor di più la serie di un’atmosfera straniante, Landis ha affidato la realizzazione della colonna sonora originale a Juan Cristobal Tapia de Veer detto Cristo, un nome che di certo non vi dirà nulla. Cristo, però, è noto per aver realizzato la soundtrack di “Utopia” e qui si rende indispensabile un piccolo volo pindarico: “Utopia” è una serie pressoché sconosciuta in Italia perchè mai stata trasmessa da nessuna emittente, una combinazione di cospirazionismo, thriller e fantascienza che trasmette allo spettatore un senso di inquietante alienazione, grazie a un comparto tecnico eccellente. Diventò in breve un piccolo cult, al punto che la HBO ne acquistò i diritti per realizzarne una versione made in USA. Oltre alle musiche elettroniche fortemente caratterizzate che ne rievocano le atmosfere, nel suo Dirk Gently, Max Landis ha innestato alcuni altri elementi di Utopia: il concept di Bart, l’assassina olistica, che ricorda non poco il personaggio di Jessica Hyde, così come il giubbotto giallo indossato da Dirk nei primi episodi, un omaggio al look di un altro dei personaggi di “Utopia”, lo spietato e strambo Arby.

E di stramboidi in Dirk Gently ce ne sono davvero tanti: un numero incalcolabile di freak e personaggi grotteschi viene calato, ad un ritmo folle, in un tornado di eventi fortuiti e apparentemente sconnessi. E in questa prima stagione di 8 episodi (prima che lo chiediate: la serie è già stata rinnovata, la season 2 è attesa per il prossimo autunno) è proprio il caos il principale punto di forza. Mi spiego meglio: i primi 4 episodi calamitano l’attenzione soprattutto per l’assurdità di situazioni e personaggi: viaggi nel tempo, scambi di personalità, omicidi, punkabbestia, polizia, Fbi, Cia, cani, gatti, squali e rinoceronti. Poi, nella seconda parte della stagione, i pezzi cominciano a combaciare e confluire e la storia scorre via perfettamente.

“Dirk Gently Agenzia di Investigazione Olistica” si rivela una serie decisamente divertente, piena di personaggi altrettanto divertenti. Ma c’è un piccolo neo, mi riferisco a Dirk Gently. E infatti è proprio il protagonista interpretato da Samuel Barnett, l’unico a non convincere del tutto: il suo Dirk è logorroico portatore di un insano ottimismo buonista di cui non sarebbe capace neanche il Ned Flanders de “I Simpson” e dunque, in alcune circostanze, stanca. Al contrario molto ben riuscito è il co-protagonista Todd interpretato da Elijah Wood: Todd, in pratica è lo stesso personaggio che Wood interpretava in “Wilfred”, una sit-com niente male di FX cancellata un paio d’anni fa.

Grazie a questa variopinta galleria di macchiette, all’ottimo intrattenimento offerto, e ad altre iniziative collaterali (come la prossima pubblicazione da parte di Saldapress del fumetto di Dirk Gently realizzato da IDW), la sensazione è che stiamo assistendo alla nascita di un franchise davvero promettente.