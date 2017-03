9 marzo: e auguri alle donne senza mimose… La festa è oggi: Tutte pronte a cambiare il mondo!

di Eleonora Urzì Mondo

Auguri donne! Auguri con un giorno di ritardo.

Auguri oggi e non ieri non per una svista ma perché l’8 marzo aumenta, da donna, la mia allergia per mimose e finte manifestazioni di esaltazione del nostro genere. Un’ipocrisia da paura che passa dalle piazze ed entra fin dentro le case, con quel rametto comprato velocemente in strada per poco più di un’euro, pervade i palazzi istituzionali e le bocche di blasonati rappresentanti – spessissimo uomini – che parlano della donna come se fosse una novità che si scopre un giorno l’anno.

E invece no! La donna c’è stata dalla Creazione e c’è sempre nella vita di ogni giorno, non è qualcosa che si manifesta un giorno l’anno: c’è quando hai bisogno della mamma per nascere, crescere, essere allevato. E, quando sei bello e adulto, c’è pure quando ti serve un abbraccio di quelli che come te lo dà lei non te lo darà mai nessuno; c’è quando è moglie o compagna e sostegno a 360°, quando ti prepara la cena e lava le mutande che, una volta pulite, non trovi neppure se le cerchi due ore, perché non hai ancora capito qual è il loro posto: il cassetto, niente di troppo complicato. Ma è sempre lei a dovertele scovare ond’evitare tu esca senza!

Donna è figlia, quella che ti emoziona quando ti chiama “papà” per la prima volta e ti fa impazzire quando ti manda a quel paese mentre ormoni adolescenziali le si arrampicano fino alle membra e tu ci provi ma non la capisci. Non importa, ci penserà la mamma, la sua, a farlo. Una mamma che per te è moglie e di qualcun altro è certamente figlia.

Ma donna non è solo famiglia, è impegno sociale, è politica, è soldato, è manager, è forza e coraggio. Donna è quell’essere a cui la Divina Provvidenza ha dato il ciclo mestruale che tu, uomo, non avresti mai saputo affrontare per un paio di giorni al mese senza affollare ospedali o intasare i centralini delle pompe funebri, e a cui è stato offerto il privilegio più sacro di tutti: la capacità di dare la vita. Questo rende la donna un po’ più vicina a Dio di qualunque altro essere; ciò fa assurgere a dignità di santità la femmina, di ogni specie e razza del mondo animale. E per questo, compiere un gesto discriminatorio, sia esso un discorso misogino o una violenza fisica o psicologica tra le mura domestiche piuttosto che sul luogo di lavoro, rende l’azione grave per troppe volte in più: perché non solo si è compiuto un gesto criminoso verso una persona, ma anche verso una figlia e una potenziale madre. Si è inferto un danno ad un essere vicino a Dio e questo non si può accettare. Non si può accettare mai, e non solo in quell’unico giorno in cui viene su un rigurgito di fittizia consapevolezza in cui si ricordano i nomi di vittime del femminicidio – che già ad avergli dovuto trovare un nome a sto crimine si capisce quant’è grave la situazione – e si inveisce contro il bisbetico di turno che fa discorsi da buffone sulla dominanza dell’uomo.

Per 365 giorni l’anno dovremmo ricordarci che esistono donne, poco lontane da noi, che vivono in una gabbia di teli e tuniche che coprono loro il volto e il corpo, e a cui, talvolta, si insegna sin da bambine che è bene così. E non è tanto per un burqa quanto per quello che c’è sotto: una visione della donna che la pone su un piano inaccettabile. Ci sono creature a cui vengono fatti indossare abiti della festa e vengono offerte in mogli ad uomini che potrebbero esserne i padri se non addirittura i nonni e che con loro, delle piccole bimbe spesso neanche in età della pubertà, pretenderanno di consumare rapporti sessuali. Esistono un’infinità di bambine che subiscono mutilazioni genitali in nome di una purezza che anche a loro si inculca sia da preservare. Se poi i dolori saranno atroci o si rischierà la morte o un’infezione dietro l’altra cosa vuoi che importi. E’ salva la purezza.

Ma ci sono donne che subiscono anche davanti ai nostri occhi, senza bisogno di guardare oltreconfine: nella stanza accanto alla nostra, nell’ufficio vicino. Molestie, offese, risatine dei colleghi, illazioni e pettegolezzi, insulti e banalizzazioni, violazioni della privacy sbattute sul web e critiche o insulti venuti fuori solo perché colpevoli di essere troppo avvenenti o socievoli. E’ allora che i clichè vengono tutti a galla e feriscono come fendenti appuntiti senza lasciare scampo. Talvolta l’unica fuga è la peggiore. E se è vero che la Natura ci ha rese forti come rocce, è vero anche che esiste una delicatezza d’animo che qualche volta ci lascia cadere sotto un peso che non riusciamo a sostenere. E’ qui che comincia il peggio, è qui che risiede l’inizio di quel male che trova la sua massima esaltazione in volti sfigurati con l’acido, ecchimosi e tagli, senso di impotenza e connivenza con i propri carnefici.

“Mamma, lui mi ha picchiata!”, dice la bimba in lacrime mentre gioca con i compagnetti. “Ma no, ti confido un segreto – sorride la madre, con sguardo rassicurante – è che gli piaci!”. Una scena che abbiamo visto e rivisto mille volte e che forse fa parte anche del nostro vissuto personale. Un momento critico dell’educazione di una bambina a cui la persona più fidata lascia associare il concetto di violenza con quello di condivisione, di amore, di piacere.

E i due figli con orari di rientro diversi, concessioni e privazioni differenti, potere e deleghe di controllo l’uno sull’altra determinati dal proprio sesso in nome del fatto che “ma lui è maschio”? La bimba che aiuta la mamma e il bimbo che guarda la partita con papà? Per non parlare poi di quello stereotipo di genere che porta il termine “femmina” ad essere declinato come fosse uno sfottò: “corre come una femmina; frigna come una femminuccia”.

Esistono diversi video, su youtube, nei quali si chiede a delle bambine di correre, picchiare, parlare “da femmina” e, parallelamente lo si domanda a giovani donne. Le risposte sono molto diverse e si resta stupiti. Allo stesso modo quando si sottopongono ai due diversi campioni di selezionare da un mucchio, oggetti che si ritengano “femminili”.

Il condizionamento delle adulte le porta a scegliere il ferro da stiro invece che il trapano, lo smalto piuttosto che dei neutri pennelli da disegno, un grembiule da cucina e non anche una bacchetta da direttore d’orchestra. Perché? A che punto delle nostre vite accettiamo di essere complici di una discriminazione che in noi trova una sponda oltre che delle vittime? No, non accettare gli auguri per l’otto marzo e scrivere questo articolo per il giorno dopo non è uno sciocco tentativo di sembrare un outsider, un colpo di coda da femminista 2.0 ma solo una presa d’atto: non esiste un giorno nel quale si possa e si debba accettare una celebrazione del nostro essere donne. Ne esistono già tanti: quello in cui teniamo tra le braccia il nostro bambino, tutti quelli in cui teniamo il mondo sulle spalle come Atlante e, arrivati a fine giornata, sappiamo di avercela fatta… anche oggi e nonostante tutto.

Nonostante tutti e tutte noi. Perché purtroppo, non di rado, le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse. E allora tenete per voi le mimose e gli auguri, i baci Perugina e le finte gentilezze a scadenza. Oggi più di ieri, auguri a tutte noi… che possiamo (ancora) cambiare il mondo.