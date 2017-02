Tra 5 anni il Palagiustizia bis a Messina. Siglato l’accordo

E’ stata siglata stamani l’intesa per la realizzazione del secondo Palazzo di Giustizia a Messina. Dopo anni di attesa si fa un primo sostanziale passo in avanti per concentrare all’interno dell’ex ospedale militare, Caserma Scagliosi, sette uffici giudiziari.

Il protocollo d’intesa è stato firmato al Comune di Messina da Gioacchino Alfano, sottosegretario alla Difesa, da Gioacchino Natoli, capo dipartimento organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del ministero della Giustizia, dal direttore generale dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, e dal sindaco Renato Accorinti.

“E’ una dimostrazione che i beni dello Stato quando servono vanno restituiti alle città – afferma Alfano – questo è un segnale positivo che mette insieme le esigenze della giustizia, della Difesa e del Comune. E’ un patrimonio che va utilizzato. Le valorizzazioni stanno funzionando – prosegue – perché le città ce le chiedono”.

Il piano prevede che il dipartimento di Medicina legale venga trasferito negli ex magazzini Gazzi, quindi la caserma verrà liberata da tutto quanto non abbia nulla a che fare con gli uffici giudiziari. Realizzare dunque la rifunzionalizzazione della ‘Scagliosi’ e quindi trasferire i sette uffici giudiziari che oggi sono in locazione passiva e distribuiti per la città.

Questo consentirà di ridurre di oltre un milione di euro gli affitti che lo Stato paga. Vanno fatte le progettazioni: lo studio di fattibilità tecnico economico durerà qualche mese, poi i tempi del progetto definitivo e l’esecutivo che, vista la complessità dell’intervento, richiederà tutti i livelli di progettazione: almeno due anni. Quindi si partirà con i lavori che richiedono tra i due ed i tre anni. Insomma tra l’inizio della progettazione e la consegna ci vorranno cinque anni di tempo che – sostengono dall’Agenzia del Demanio – “per un intervento di questo tipo è un tempo ragionevole”.

Soddisfatto il sindaco Renato Accorinti: “La firma è la fine del percorso, poi ci saranno i lavori. Questo risultato era insperato da parte di tutti, ma per la mia amministrazione era uno dei punti fondamentali. Abbiamo percorso la strada più difficile ma possiamo vincere questa grande lotta a beneficio della collettività”.