Il 27 gennaio al Garibaldi di Modica torna in Sicilia “Lei e lei” di Giampiero Cicciò

Giunto al terzo anno di repliche, dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto a Roma, Milano, Messina, Palermo, Enna e Catania, torna in Sicilia “Lei e lei” il fortunato spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giampiero Cicciò e con Ilenia D’Avenia come protagonista femminile. Prodotto dal Teatro di Messina, il 27 gennaio andrà in scena nel Teatro Garibaldi di Modica diretto da Carlo Cartier.

Lo spettacolo si dipana durante tre notti: Natale, Capodanno, Epifania. Un universo sommerso e sconosciuto ai più, prende vita col buio. Un anziano travestito siciliano (drag singer fallita) e una giovane romana ombrosa e litigiosa che svende il proprio corpo dopo aver tentato una carriera teatrale, si confidano, si fanno compagnia, si confrontano tra aspre schermaglie e slanci d’affetto svelando il loro e il nostro mondo ai margini.

“Novanta minuti impeccabili che alternano momenti di solenne commozione a pause di puro divertimento” si legge su Tempo Stretto a firma di Giuseppina Borghese. “In scena un drammatico quanto spassoso viaggio attraverso un mondo che spesso ignoriamo, un mondo che si rivela con le tenebre e che nasconde storie che fanno tremare l’anima”, su Gufetto.it scrive Giuseppe Donatelli. “L’’impatto dello spettacolo è forte, un vero pugno nello stomaco che porta alla risata e insieme a una compassione mista di simpatia e di riflessione critica su quel mondo di apparenza da favola e di contrita umanità”: Criticateatrale.it (Maricla Boggio). “La verità di questo splendido testo è nella sua capacità di essere al tempo stesso crudo e delicatissimo, amaro e ironico, cinico e spirituale, incredibilmente romantico: Teatroteatro.it (Donatella Codonesu).

Formato da messinesi l’intero cast: scene e costumi di Francesca Cannavò, elaborazione musicale e collaborazione alla drammaturgia di Fausto Cicciò, disegno luci di Renzo Di Chio, assistente alla regia Veronica Zito, foto di scena di Gianmarco Vetrano, sarta di scena Pina Carbone, direttore di scena Nino Zuccaro.