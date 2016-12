2017: ecco tutti i ponti che aspettano lavoratori e studenti

Il nuovo anno sta per arrivare ed i più superstiziosi già si affannano a leggere le suggestive previsioni astrologiche per scoprire se le “stelle” destineranno fortuna ed amore.

Per gli scettici, invece, quelli che preferiscono restare ancorati con i piedi per terra, non serve consultare astrologi e maghi per capire che il 2017 porterà con sé qualche sorpresa gradevole.

Calendario alla mano, questo è vero per studenti ed impiegati che nel nuovo anno potranno approfittare delle festività e ponti anche abbastanza lunghi. Si inizia subito da gennaio, con l’Epifania che cadrà di venerdì si rientrerà a scuola ed a lavoro solo lunedì 9, dunque, godendo di due giorni di vacanza in più rispetto alla media degli scorsi anni.

Ancora più interessante diventa il periodo delle vacanze pasquali. Quest’anno Pasqua e Pasquetta cadranno ad aprile, rispettivamente il 16 ed il 17, due date molte vicine alla Festa della Liberazione, il 25 aprile, che stando al calendario sarà di martedì. I lavoratori chiedendo due giorni di permesso o di ferie, ovvero venerdì 21 e lunedì 24, avranno la possibilità di “incastrare” le i giorni di vacanza in maniera tale da restare liberi dagli impegni per almeno 5 giorni.

La festa dei lavoratori, il primo maggio, quest’anno si celebrerà di lunedì, il che permetterà di dedicarsi ad un week end lungo. La stessa circostanza si presenterà per la festa della Repubblica, il 2 giugno, che sarà un venerdì, permettendo così un ponte che assorba anche il sabato seguente.

Settimana spezzata anche per Ferragosto, che nel 2017 cadrà di martedì, una vera opportunità per tutti quei lavoratori che non godranno delle ferie a ridosso del 15 agosto, e che potranno sfruttare questa coincidenza per allungare il week end precedente e concedersi una breve vacanza al mare o in montagna.

Il nuovo anno avrà delle sorprese anche nelle festività d’autunno-inverno.

Il giorno di tutti i Santi, l’1 novembre, sarà di mercoledì, dunque come potrebbe succedere già ad aprile con la festa della Liberazione, ottenendo due giorni di ferie sarà possibile restare a casa per 5 giorni. Ponte fortunato anche per il giorno dell’Immacolata, che sarà di venerdì, permettendo di allungare a lunedì i giorni di vacanza.

A dispetto di quanto avvenuto quest’anno, il 2017 prevede un lungo ponte natalizio. Il 25 dicembre, infatti, cadrà di lunedì, e Santo Stefano, dunque, sarà festeggiato di martedì, godendo almeno di un giorno di vacanza in più rispetto al 2016.