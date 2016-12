2017 salato: +1000 euro a famiglia per cure, bollette e trasporti

Si prepara un 2017 salato per gli italiani. Secondo i dati diffusi dal Codacons, le spese per famiglia sono pronte a lievitare, facendo registrare un incremento pari a 986 euro.

Prezzi e tariffe di servizi graveranno ancora di più sulle famiglie italiane ad iniziare dal mercato dei prezzi al dettaglio, che rimasto fermo nel 2016, si prepara a far crescere i propri listini.

Secondo gli analisti del Codacons, i costi diretti faranno registrare un aumento di 302 euro per nucleo familiare e la spesa per le derrate alimentari salirà di 193, oltre alla maggiorazione di una media di 28 euro per i servizi di ristorazione.

Cattive sorprese anche per quanto riguarda il costo di luce e gas. L’andamento del mercato petrolifero lascia presagire un aumento dei prezzi già nei primi mesi del 2017. Di conseguenza, l’approvvigionamento di corrente elettrica e gas costerà circa 29 euro in più rispetto al 2016.

Questa situazione, com’è facile intuire, avrà ripercussioni anche sul mercato dei carburanti, per i quali ogni nucleo familiare spenderà almeno 175 euro in più.

Aumenti anche nel settore istruzione, per il quale le famiglie pagheranno in media 45 euro in più tra l’acquisto dei libri scolastici ed il servizio mensa.

Stessa situazione per i trasporti. Spostarsi, che sia in aereo, bus, treno ed altri mezzi pubblici, costerà circa 64 euro in più rispetto all’anno che sta per chiudersi.

La società autostrade ha già presentato al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la richiesta di aumento delle tariffe 2017 per il pedaggio autostradale, che stando ai dati compilati dagli analisti Codacons, dovrebbe comportare un aumento medio di 35 euro.

Anche le assicurazioni auto dovrebbero aumentare di 10 euro, nonostante sia in corso un’indagine dell’Antitrust per un possibile cartello anti concorrenza, concordato dai grandi gruppi assicurativi per far lievitare i prezzi.

Tuttavia, è ancora presto per conoscere i risultati dell’indagine dell’Autorità Garante e gli italiani, nel frattempo, saranno costretti a fare i conti con gli aumenti rc auto.

Aumenteranno anche i servizi bancari (+16 euro) e quelli postali (+7 euro), come anche i servizi sanitari ed il costo dei farmaci (+37 euro a famiglia).

L’unica novità positiva riguarda il canone Rai, che come promesso dal Governo, sarà ridotto da 100 a 90 euro… Chiaramente poca cosa, nel mare sconfinato di tasse e balzelli.