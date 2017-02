200 milioni le donne vittime di mutilazioni genitali. L’impegno dell’Unione Europea

Una pratica barbara che l’ONU ed altre Associazioni umanitarie internazionali tentano di estinguere ormai da molto tempo. Purtroppo però, le Mgf (Mutilazioni Genitali Femminili) sono ancora praticate in tutto il mondo.

Le donne mutilate, private della loro sessualità, sono oltre 200 milioni, ed a causa dell’incisione totale o parziale dei genitali sono costrette a continui rischi per la loro salute fisica e soprattutto psicologica.

L’ONU stima di poter mettere la parola fine a queste pratiche entro il 2030, anno in cui in ogni parte del mondo le Mgf saranno considerate un reato. È l’Africa il Continente dove si registra il più alto numero di Stati che mettono in atto le mutilazioni, ma il rischio è presente anche in Europa.

In occasione della Giornata Internazionale della tolleranza zero nei confronti della mutilazione genitale femminile, che si è celebrata ieri, l’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza – Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, la Commissaria UE per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, e il Commissario per lo sviluppo, Neven Mimica, hanno assunto una posizione decisa e unanime che si esprime nella seguente dichiarazione: