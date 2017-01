Tra 15 anni di euro e bolla speculativa, benvenuti nella crisi costruita ad arte

L’Italia, a dispetto di quanto i social network vogliano lasciare intendere, non è un Paese di teologi, costituzionalisti, politologi e quant’altro. Non è nemmeno un Paese di economisti. Tuttavia, le conseguenze di certe scelte, ognuno le può misurare sulla propria pelle. E dentro le proprie tasche. Tra queste, quelle più deleterie appaiono l’ingresso nell’Eurozona e la bolla speculativa che ha generato la finora irreversibile crisi economica del 2008.

Ad aiutare i cittadini a farsi quattro conti è uno studio di Nens, Nuova Economia Nuova Società, fondazione riconducibile a Pierluigi Bersani e Vincenzo Visco, ripreso ieri dai maggiori quotidiani in occasione dei primi 15 anni di euro. Il report fa una comparazione tra i prezzi in lire in vigore fino al 31 dicembre 2001 e quelli generati, a partire dal primo gennaio 2002, dall’introduzione della moneta unica. A parte le grandi conquiste in campo tecnologico, con la possibilità di accedere, oggi, a prezzi più o meno competitivi, a ritrovati, come fotocamere digitali ad alta risoluzione o telefoni cellulari, un tempo appannaggio di pochi, tutto il resto è un vuoto a perdere.

Il costo dell’energia elettrica, per esempio, all’epoca attestata su una spesa familiare annua di 647mila lire, fa registrare aumenti fino al 50%. Al 31 dicembre 2016 – il cambio, va ricordato, è di 1936,27 lire per un euro – l’Autorità dell’Energia certifica una spesa di 498 euro. Il gas si attesta al 16% di incremento mentre a fare letteralmente imbestialire gli italiani è il caro benzina, passata da duemila lire al litro all’attuale euro e 50 (il 45% in più), con punte che in tempi recenti hanno sforato quota due euro.

A poche settimane dal referendum confermativo con cui il popolo, almeno così si dice, ha inteso riaffermare la propria sovranità, la percezione individuale, corroborata dai dati statistici, è che la gente abbia perso potere. Nella fattispecie, potere d’acquisto. Con stipendi che non hanno nemmeno lontanamente tenuto il passo. Il congelamento per sette anni dei contratti del pubblico impiego è solo un piccolo esempio. Per il resto, basti provare a portare la famiglia al cinema o a mangiare una pizza (quest’ultima costa il 123% in più), prendere il caffè al bar – è passato da 900 lire a 90 centesimi – o semplicemente vestirsi. L’unica nota lieta, ma solo da quest’anno, è il canone tv, sceso a 90 euro, meno delle 179mila lire dovute nel 2001.

Se uno volesse pensar male, il baratro in cui i consumatori sono sprofondati sembra costruito ad arte. Sin dal 1992, anno in cui, attraverso il trattato di Maastricht, si stabiliscono le regole per fare il proprio ingresso in Eurolandia. Regole ferree, con un rapporto deficit/Pil inferiore al 3% e un rapporto debito/Pil inferiore al 60%, alle quali, come ammesso nel 2009 dall’allora primo ministro, George Papandreou, la Grecia si è sottratta, truccando i conti. Una politica dell’austerità, quella voluta dall’Unione europea, ma soprattutto dalla Germania, che all’insegna della stabilità impedisce gli investimenti di capitale pubblico e una possibilità significativa di crescita per i Paesi più in ritardo. Come l’Italia, appunto. Una strategia, non a caso, lungamente avversata da Matteo Renzi, durante i quasi tre anni di mandato a palazzo Chigi, e sanzionata dal Regno Unito con la Brexit.

A contribuire a questo tracollo, forse telecomandato, la bolla del 2008, annunciata, nel 2007, dalla crisi dei mutui subprime statunitensi. Obbligazioni sui mutui ipotecari che per anni sono state somministrate ai piccoli risparmiatori, dalle banche, con grande noncuranza del fatto che fossero delle autentiche bombe a orologeria, con la complicità delle società di rating. Le stesse che, non si capisce a questo punto con quale autorevolezza, fissano parametri come il cosiddetto spread – arma letale usata contro l’ultimo governo di Silvio Berlusconi per consumare il complotto ai suoi danni – o stabiliscono la credibilità di intere economie, nazionali o transnazionali.

Da anni, a ogni licenziamento individuale o di massa, a ogni disastro finanziario e occupazionale, alla crescente povertà, segue il tormentone “è colpa della crisi”. Come se fosse arrivata per cause indipendenti dall’agire umano. Come se i mercati non fossero manovrati e monitorati. Ormai, tutto avviene in loro funzione. O in funzione degli istituti di credito. Come conferma, anche in tempi recenti, il decreto salva risparmi. Con i piccoli risparmiatori, i contribuenti, chiamati sempre a ripianare le perdite generate da colpe altrui, senza che i consigli di amministrazione paghino mai, o quasi, per le proprie azioni spregiudicate.

A pensar male, verrebbe da dire che tutta questa crisi sia stata costruita ad arte per concentrare ulteriormente la ricchezza nelle mani di pochi e costringere le masse a lavorare per compensi sempre più bassi. Fu lo stesso Karl Marx, già due secoli fa, a teorizzare che la creazione di larghe sacche di disoccupazione è il preludio alla riassunzione di forza lavoro a prezzi inferiori. E, senza essere economisti, o esperti di politica, basti osservare dentro la propria vita, o quella delle persone vicine, per constatare cosa realmente sta accadendo.